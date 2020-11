Météo France : les prévisions pour ce lundi 23 novembre (et le reste de la semaine)

Le reste de la semaine

Qualité de l'air

Aujourd’hui, nous gardons nos conditions anticycloniques accompagnées de la dégradation de faible activité qui est arrivée ce week-end.Ce matin, les dernières gouttes touchent le sud de notre territoire, tandis qu’au nord le ciel semble plus lumineux, et entre les deux, les nuages jouent à cache-cache avec le soleil qui rencontre sur sa route de la grisaille pouvant parfois réduire les visibilités.Le vent est faible et les températures minimales se situent deux degrés au-dessus des valeurs de saison avec une fourchette allant de 4° à 7°.Le ciel de l’après-midi s’annonce plus clément même si, sur la majeure partie de la région, les nuages seront majoritaires, les habitants du nord des Hauts-de-France auront un après-midi très lumineux ! A noter en début de soirée, l’arrivée par le nord-ouest de nuages qui donneront quelques gouttes.Les maximales sont également supérieures aux normales de saison (+ 2° en moyenne) et évoluent de 9° à Liessies en Avesnois, à 12° pour Hardelot.: Nous restons dans un contexte doux et humide. Après dissipation (parfois lente) des grisailles matinales, le ciel restera souvent nuageux hormis sur le littoral où de belles périodes ensoleillées sont attendues. Minimales de 3° à 8°, maximales de 8° à 11°.: Comme la veille, grisailles matinales suivies d’une amélioration. Températures identiques à la veille.(indice de confiance de 3 sur 5) : Le ciel reste encombré de nuages qui pourront en journée lâcher quelques gouttes ici ou là. Par endroits, le ciel laissera également un peu de place aux rayons du soleil.(indice de confiance de 3 sur 5) : Un temps sec mais plus nuageux. Le soleil semble devoir rester plus discret. Températures en légère baisse : 4° à 7° le matin, 8° à 10° au meilleur de la journée.(indice de confiance de 3 sur 5) : La journée s’annonce pour le moment assez grise même si le soleil devrait se montrer plus que la veille. En revanche, dans le courant de l’après-midi, de l’air froid en provenance du nord-est, va arriver sur la région, l’impact va se faire sentir dès le lendemain avec la baisse des températures.(indice de confiance de 2 sur 5) : Côté ciel, notre journée dominicale semble sèche et plus ou moins nuageuse, et comme évoqué à l’instant, les températures seront en nette baisse : 2° en moyenne en début de journée, et 6° l’après-midi.ATMO Hauts-de-France nous signale que la qualité de l'air devrait se dégrader par rapport à hier, en raison de l'augmentation des concentrations en particules PM10 (en lien avec des conditions de dispersion moins favorables). Cependant, elle devrait rester bonne sur la région (indice 4), à l'exception de Lille et Creil où elle pourrait être moyenne (indice 5).Pour limiter la pollution de votre chauffage au bois, préférez un bois bien sec, qui émettra moins de particules et produira 2 fois plus de chaleur.