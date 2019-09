Météo France : les prévisions pour ce lundi 23 septembre (et le reste de la semaine)

Le temps

Températures

Le reste de la semaine

C'est une semaine automnale qui nous attend avec un défilé de perturbations. Normal, l'automne commence officiellement ce lundi, et après la dégradation de ce dimanche qui finit de s'évacuer au petit jour, c’est un ciel changeant qui s'installe à l'arrière.En journée, le temps se fait provisoirement plus lumineux avec des éclaircies plus franches qui se glissent entre les nuages. A priori, le temps s'annonce sec. Quant au vent, il devrait être de sud-ouest, faible à modéré…Les températures, ce matin, oscilleront de 10 à 16 degrés, avec 11°C pour Compiègne et Venette, 16°C à Boulogne-sur-Mer et Saint-Étienne-au-Mont.Les maximales, elles, s'étaleront de 18 à 22° : 21°C à Laon et Clamecy ; 22 à Lille et Verlinghem.Mardi, la journée sera marquée par l’arrivée d’une nouvelle dégradation. Le ciel sera couvert avec des pluies modérées en matinée. En journée, le front s'évacue, mais la traîne qui semet en place a l'arrière sera assez active, avec pas mal de pluie, et de bonnes bourrasques de vent calibrées autour de 60 km/h. Les températures en baisse, sous la vingtaine de degrés.Mercredi, on prévoit un activité pluvio-instable avec des cumuls de précipitations et du vent en rafales.Jeudi, il faudra compter sur une nouvelle perturbation, similaire à celle de mardi.Vendredi, samedi et dimanche, la fin de semaine s'opèrera sous les nuages, qui seront porteurs de quelques averses éparses et associées à du vent en rafales.