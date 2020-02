Météo France : les prévisions pour ce lundi 24 février (et les prochains jours)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lors de ce troisième dimanche de suite particulièrement venteux, on a ainsi relevé jusqu’à 130 km/h au Cap Gris Nez, 108 à Boulogne et 93 à Cayeux-sur-Mer.Le vent s'est calmé dimanche soir, mais sera de retour dès le lever du jour avec de faibles pluies et l’arrivée d’une nouvelle perturbation.Dans l'après-midi, la masse d’air se fait encore plus instable et génère des averses marquées et régulières par le littoral. Pas d’amélioration en vue donc. Le vent sera encore soutenu, avec des rafales autour de 50 km/h dans les terres, et jusqu’à 90 en bord de mer.Côté thermomètre, la douceur est encore au rendez-vous demain. En matinée : 6 à Saint-Omer et Zudausques, 8 pour Amiens et Longueau.Dans la journée, les températures seront de 11 à 14 degrés, avec 12 à Dunkerque et à Grande-Synthe, 14 à Beauvais et Gournay-en-Bray.La masse d’air se refroidit et fait chuter nettement les températures entre 6 à 10 degrés sur la journée. On sera à l’arrière de la dégradation de lundi, avec une matinée calme en perspective, avant encore un temps agité et de nouvelles averses qui se mettent en place. Le vent sera fortement présent.Ciel de traîne actif sur la région, de l’air froid polaire en altitude va recouvrir les Hauts-de-France. La journée sera donc instable et les températures froides.Cela ne dure pas puisque dès jeudi, la circulation d’ouest reprend ses droits, en nous ramenant entre autres un nouveau front perturbé.Pas de changement à noter. Avant un week-end prochain variable.