Météo France : les prévisions pour ce lundi 24 juin (et pour le reste de la semaine)

© Météo France

Les prévisions de Météo France pour le reste de la semaine

La matinée de ce lundi a débuté de façon agréable, avec de belles apparitions du soleil, et encore un léger voile nuageux dans les terres, selon Météo France. Le vent de sud-sud-est est faible à 10 kilomètres par heure.Dans l'après-midi, le temps est encore ensoleillé, mais sur l’ouest, les nuages se font plus remarquer au fil des heures et sont parfois porteurs de quelques gouttes tout à fait anecdotiques. À noter que le vent, toujours de secteur et dans les terres, se fait plus variable sur la façade ouest.Les minimales sont en nette hausse, affichant 16°C à 19°C dès potron-minet.Les maximales, elles, ne sont pas en reste et grapillent encore quelques degrés pour atteindre 26°C à 29°C à la côte, 29°C à 32°C dans les terres. Pour l'heure Météo France n’envisage pas de placer la région en alerte orange canicule, mais parle plutôt d'une vague de chaleur exceptionnelle, il est vrai, pour un mois de juin Il faudra bien entendu surveiller l'évolution de la situation dans les jours à venir, car il est probable que sur l'Aisne et le Nord, un avis de vigilance orange soit émis mercredi., on retrouve quelques nuages bas à la côte en matinée, qui se dissipent ensuite et laissent place à une nouvelle belle journée estivale sur l’ensemble de la région.Un scénario quasiment identique nous attendmais sous un vent qui se fait modéré à l’ouest d’un axe Valenciennes – Beauvais. Les maximales vont encore grimper: 25°C à 27°C près des côtes, 32°C à 35°C dans les terres, sous un soleil dominateur qui va régner ensuite sans partage jusqueoù l’on note enfin une baisse sensible des températures, 17°C en moyenne pour les minimales, 28°C en ce qui concerne les maximales.