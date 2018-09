Météo France : les prévisions pour ce lundi 24 septembre (et pour toute la semaine)

Ce lundi après-midi

En Nord Pas-de-Calais, le vent a bien soufflé ce dimanche entre 60 et 90 km/heure. En Picardie, le vent a soufflé jusqu’à 107 km/h à Fontaine les Vervins et 103 à Marly les Compiègne.Côté pluie, les cumuls en 24h ont bien atteint la moitié de ce qu’il tombe habituellement sur le mois de septembre. Heureusement, selon Météo France, la situation se fait plus apaisée pour démarrer cette nouvelle semaine…

Les éclaircies gagnent du terrain et s’imposent un peu plus que le matin. Elles devraient cohabiter avec quelques nuages qui resteront inoffensifs. Plus de rafales, mais un vent de nord nord-ouest faible dans l’ensemble.





Températures



Les prévisions de Météo France pour la semaine



Mardi



Mercredi et jeudi



Vendredi



Et puis samedi et dimanche

, de 5 à 12 degrés.6 pour Arras et Liévin10 à Calais et Marck.Les maximales, elles, s’échelonneront de 16 à 16 degrés.14 à Boulogne et Saint-Etienne-au-Mont16 à Valenciennes et Raismes.Il fera plus frais le matin. On partira en effet de 4 degrés le matin, là encore, nous serons en dessous des moyennes habituelles. Et puis notez également qu’au lever du jour, brumes et nuages bas débordant de la mer pourraient gêner vos visibilités.Tout cela se dissipe en matinée…Températures de 4 à 18 degrésCela devrait être deux belles journées, avec un soleil qui s’imposera du matin au soir, toujours après dissipation rapide des grisailles matinales…Les températures remonteront…Des nuages s’invitent par le nord, avec sans doute une atmosphère plus humide en journée…Retour d’un temps calme, avec des conditions ensoleilléesEt des températures max autour de 17 ou 18 degrés.