Météo France : les prévisions pour ce lundi 25 février (et pour toute la semaine)

Lundi



Températures



Dans l’après-midi



Les prévisions de Météo France pour la semaine





Mardi



Mercredi



Jeudi



Vendredi



Et le week-end prochain

Déjà cette nuit, le ciel était dégagé permettant de contempler les étoiles. CL’après-midi se poursuit sur le même mode.. Le vent sera encore faible et variable.Les températures en matinée seront toujours un peu froides par endroits et par moments…de – 1 à 6 degrés. 0 pour Amiens et Longueau. 5 à Dunkerque et Grand Fort Philippe.Les températures s’envolent, avec 8-9 degrés au-dessus des valeurs de saison, jusqu’ à 17 degrés…15 à Saint Omer et Lumbres.16 pour Abbeville et Huppy.Pas de changement, nous conservons les mêmes ingrédients,Températures jusque 16 degrésDe l’humidité s’infiltre en basses couches et occasionne de nombreuses grisailles en début de journée, avec brumes et brouillards. Le ciel s éclairera tout de même au fil des heures.Une dégradation instable s’invite dans les Hauts-de-France, donnant un ciel chargé avec de fréquentes averses.Le temps sera plus calme après le départ de notre perturbation.Il sera marqué par le passage d’une perturbation, générant un ciel gris et pluvieux, avec des températures en journée proches de 13 ou 14 degrés encore.Textes : Thomas Leridez