Météo France : prévisions pour ce lundi 25 juin et pour la semaine

Lundi

Côté températures

Et pour le reste de la semaine, quelles sont les prévisions ?

Dans le même contexte global de conditions anticycloniques centrées sur les îles britanniques, le flux de basses couches amène d’avantage d’air humide maritime qui déborde sur les Hauts-de-France en fin de nuit, générant la formation de nuages omniprésents jusqu’au nord de la Picardie, mais l’évolution diurne favorise une embellie, un peu plus lente dans les terres.L’amélioration se poursuit au fil des heures, mais. Notons également que le flux de nord, faible à modéré dans les terres, se fait plus sensible sur le côtier avec l’établissement d’une brise de mer.Les minimales tendent à rejoindre les normales de saison : on relève au petit matinLes maximales entament une belle remontée, avec des valeurs pour le coup supérieures aux normales :Ce n’est pas fini, car ces conditions anticycloniques vont perdurer tout au long de la semaine, nous offrant de belles journées estivales a priori sans l’ombre d’un nuage, et bien entendu, sous ce beau soleil, les températures vont allègrement grimper de jour en jour, tant pour les minimales que les maximales : jusqu’à 31° dimanche, le tout avec un indice de confiance satisfaisant de 3 sur 5 !Textes : Paul Renard