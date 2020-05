Météo France : les prévisions pour ce lundi 25 mai (et le reste de la semaine)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Le reste de la semaine

© METEO FRANCE

Qualité de l'air

© ATMO

Grâce aux bonnes conditions anticycloniques qui règnent sur les Hauts-de-France, les nuages de dimanche se sont évacués en cours de nuit. On note toutefois la formation possible en fin de nuit de brumes et de bancs de brouillard des Flandres à la baie de Somme et quelques nuages au nord-est qui font un peu de résistance en début de matinée. Partout ailleurs, l'astre du jour règne en maître ! Le vent de nord-est est faible à 10 kilomètres par heure.Dans l'après-midi, par évolution diurne, quelques cumulus de beau temps viennent ponctuer le décor, tandis qu'à la faveur d'une petite brise marine, le ciel reste parfaitement dégagé à la côte .Les minimales affichent dès potron minet 7° dans le Beauvaisis à 10 sur la métropole lilloise, 11 à 13 au littoral.Les maximales poursuivent leur remontée, avec 20 à 22° sur la façade ouest, 22 à Laon et jusqu'à 24, vers Valenciennes ou Senlis par exemple.Les conditions anticycloniques se maintiennent et la suite de la semaine est tout aussi réjouissante : le soleil prend la main de jour en jour de mardi à dimanche sur l'ensemble de la région.Tout juste pourra-t-on observer quelques nuages bien inoffensifs jeudi et samedi par évolution diurne, ainsi qu'un renforcement du vent de nord-est mercredi qui donnera quelques rafales sur l'ouest, le tout sous des températures quasiment estivales, notamment samedi et dimanche où les maximales atteindront 26° au meilleur de la journée !Demain, la qualité de l'air sera bonne à moyenne sur les Hauts-de-France en raison d'une augmentation des concentrations de particules en suspension et d'ozone.Et pour préserver l'air, savez-vous qu'il est interdit de brûler ses déchets verts ? Cette pratique pollue énormément, alors privilégiez le broyage ou le compostage !