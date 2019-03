Météo France : les prévisions pour ce lundi 25 mars (et toute la semaine)

Températures



Votre semaine dans la région, selon Météo France

Après une belle journée printanière de dimanche, le temps est resté calme la nuit dernière avec de nouveaux débordements nuageux parfois marqués, arrivés par les frontières belges.Avant la fin de cette matinée de lundi, les nuages se disloquent et les éclaircies arrivent à s’imposer, selon Météo France., le ciel des hauts-de-France se partage entre nuages et éclaircies, avec tout de même de belles apparitions du soleil. On notera également un renforcement du vent toute la journée, autour de 40 ou 50 km/h dans les terres comme en bord de mer.Les températures ce lundi matin varient entre 1 et 8 degrés. 2° à Compiègne et Lachelle, 4° à Lille et Marquette.Les maximales, elles, oscillent entre 10 et 12 degrés. Nous relèverons 10° à Saint Quentin et Ramicourt, 11 à Valenciennes et Denain. Mais avec le vent, en températures ressenties, ce devrait être plus frais !, les grisailles matinales seront encore au rendez-vous. Elles se déchireront plus ou moins selon les endroits ; on retrouvera ainsi des éclaircies sur l’ouest, et un ciel plus chargé sur la moitié est du territoire, avec toujours de l’humidité qui déborde en journée.Le vent se sera calmé et les températures baisseront encore un peu : 2 à 11 degrés., les jours se suivent et se ressemblent… On conserve un ciel changeant, avec brumes et brouillards, suivis d’une alternance de nuages et d’éclaircies.Températures de 3 à 13 degrés., le temps reste calme avec une nébulosité plutôt dense., le ciel sera un peu plus lumineux que les jours précédents., nous évoluerons en marge d’un flux perturbé, avec un temps agréable, même si le ciel sera encore bien encombré. Et la bonne nouvelle c’est que les températures auront bien grimpé (jusqu'à 18 degrés en début de week-end par exemple).