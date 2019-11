Météo France : les prévisions pour ce lundi 25 novembre (et toute la semaine)

© MÉTÉO FRANCE

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

En ce premier jour de la semaine, une perturbation va arriver par l’ouest. Ce matin, le ciel est chargé de nuages. Localement l’atmosphère est encore brumeuse, et, par le littoral, arrivent les premières pluies faibles. Le vent d’un large secteur sud se renforce, il est modéré à assez fort.La perturbation va lentement progresser dans l’intérieur l’après-midi, ce qui donnera la chance aux habitants de l’Avesnois et de l’Aisne d’apercevoir quelques rayons de soleil avant l'arrivée des pluies.Côté températures elles sont douces, et cela devrait être le cas jusqu’à vendredi. Ce matin, Météo France annonce 5° à 8° et cette après-midi 10° à 13°.Des nuages laissant peu de place aux éclaircies le matin, puis une autre perturbation arrivera à la mi-journée. Le ciel deviendra couvert et faiblement pluvieux et en soirée surtout sur le sud de la région, les pluies seront plus continues. Le vent soufflera en pointes autour de 40 km/h, jusqu’à 50 km/h sur les côtes. Minimales de 8° et 9°, maximales de 12° et 13°.La journée semble placée sous un ciel de traîne actif. Passages nuageux et nombreuses averses alterneront, pouvant aller jusqu’à l’orage sur le littoral. Le vent soufflera fort, rafales de 70 à 80 km/h dans les terres, jusqu’à 90 km/h en bord de mer, même s'il faiblit légèrement l’après-midi il restera assez fort jusqu’en soirée. Températures toujours clémentes, 9 et 10° pour débuter la journée, 13° et 14° au meilleur de la journée.Le vent passé à l’ouest sera modéré toute la journée (30 à 40 km/h), il faiblira en soirée. Le ciel lui, sera variable, passages nuageux, averses et éclaircies. Bien qu’en baisse, les températures seront encore douces 7° et 8° le matin, 11° et 12° l’après-midi.Même type de temps que la veille, mais le vent sera passé au nord-est, d’où la baisse des températures : Minimales de 5° et 6°, maximales de 9° à 11°.Le week-end prochain devrait être plus frais (3°/4° pour les minimales, 7° à 9° pour les maximales). Samedi, une perturbation touchera la région et nous laissera un ciel de traîne dimanche.