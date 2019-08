Météo France : les prévisions pour ce lundi 26 août (et pour toute la semaine)

Lundi

Après-midi



Températures

Tendances selon Météo France

Ephéméride

Selon Météo France, à la marge d’une petite limite sur l’Atlantique, des nuages bas débarquent dans la nuit près des côtes. On les retrouve au lever du jour, sous forme de bancs de brume ou de brouillard, qui vont tarder à se dissiper.Partout ailleurs, le soleil est aux avant-postes dès potron-jacquet. Le vent est faible à 10 kilomètres par heure.Dans l’après-midi, nous restons dans un marais barométrique, avec une masse d’air qui évolue peu : dans l’intérieur le temps est ensoleillé, mais au littoral subsistent encore quelques nuages bas. Le vent est faible, de secteur variable.Les minimales sont stationnaires, de 13°C vers Beauvais à 19°C dans le Dunkerquois.Mais les maximales grimpent encore d'un ou deux degrés et montent de 29 à 34°C. Il faut aller à la côte pour trouver une relative fraîcheur. Dans ces conditions, l’alerte à la pollution par l’ozone est maintenue sur le Nord, le Pas-de-Calais et l’Oise pour toute la journée.Cette troisième vague de chaleur estivale – fort heureusement moins intense que la dernière ! – va perdurer jusqu'à mercredi, avant une baisse sensible des températures dès jeudi.Côté ciel, ce mardi, le flux de sud-ouest nous apporte un voile de nuages élevés qui s’installe sur la région en matinée et se densifie dans l’après-midi. Les minimales sont prévues de 16 à 21°C et les maximales, de 29 à 34°C.Mercredi, sous des pressions en baisse, un front très atténué tente timidement de se mettre en place au fil des heures, accompagné de quelques rares ondées. Les températures seront de 18 à 30°C.Jeudi, les pressions remontent empêchant toute nouvelle percée du front : au matin, le ciel se fait néanmoins nuageux avant une embellie dans l’après-midi. Les températures seront en baisse : de 16 à 23°C.Vendredi, les conditions sont à nouveau anticycloniques. Dans un ciel encore un peu nuageux, avant un samedi bien agréable malgré quelques nuages près des côtes. Enfin dimanche, le ciel se fait un peu plus variable.Ce lundi 26 août, nous fêtons Natacha !Textes : Paul Renard