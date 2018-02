Météo France : prévisions pour ce lundi 26 février et pour la semaine

Lundi

Températures



Mardi



Mercredi



Jeudi et vendredi



Et notre week-end ?

Nous conservons ce lundi de bonnes conditions anticycloniques, mais un peu d’instabilité s’installe en altitude, avec l’arrivée d’air très froid par l’est. En matinée, quelques bancs de nuages traversent la région, sans parvenir à altérer l’impression de beau temps, sous un flux d’est qui souffle en moyenne à 30 kilomètres par heure et qui va même donner quelques rafales voisines de 50 kilomètres par heure jusque dans les terres dans l’après-midi où les bancs nuageux se font localement plus épais, et donnent quelques flocons en fin de journée sur la frange littorale.Les températures poursuivent leur baisse, avec des minimales de – 6 à – 3°, et même si cela reste subjectif, le ressenti sera voisin des – 13°.Les maximales, également en baisse, affichent des valeurs sous abri tout juste positives, de 0 à 2°.Nous perdons encore un degré mardi, mais le fait marquant est plutôt le soleil qui se fait moins présent et cède la place à des passages nuageux plus conséquents, donnant de rares flocons en cours de journée sous les nuages les plus épais.Après quelques flocons encore possibles en début de matinée près des côtes, le temps redevient sec sous un ciel variable.Arrivée d’une situation perturbée, donnant un faible épisode neigeux au nord, plus soutenu au sud et qu’il conviendra de surveiller, suivi d’un ciel de traîne vendredi, avant le retour d’un temps sec par l’ouest.Il semble s’annoncer bien humide, mais sous des températures en hausse, mais cela reste à confirmer l’indice de confiance n’étant que de 2 sur 5.