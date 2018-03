Météo France : prévisions pour ce lundi 26 mars et pour la semaine

Lundi

C'est une semaine du mois de mars assez perturbée qui nous attend.Le ciel se fait couvert avec de petites précipitations. Quelques brumes peuvent se former au lever du jour par endroits sur l'ouest des Hauts-de-France…En matinée, les dernières pluies s'évacuent par l'est mais on garde un ciel encombré qui s'éclaire tout de même petit à petit.Le ciel est plus changeant, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Des nuages qui peuvent lacher une rare ondée ici ou là…Les températuresvarient autour de 4 ou 5 degrés. 4 à Saint-Omer et Longuenesse, 5 à Boulogne et Fort MahonDans, les maximales seront comprises entre 9 à 12 degrés , 10 à Calais et Sangatte, 12 à Valenciennes et DenainComme prévu, une nouvelle dégradation pluvieuse s'invite dès les premières heures. Au menu : ciel couvert et des pluies temporairement modéréesDes averses qui auront tendance à faiblir dès la mi journée, sous un ciel qui restera malheureusement bien gris. On attend également quelques rafales de vent autour de 50 kmhTempératures de 4 à 11 degrésCette même perturbation ondule sur nos régions, donnant toujours un ciel encombré avec des pluies faibles et passagères…En fin de journée tout de même, l’instabilité devrait se calmer…On retrouvera encore du vent en pointesTempératures de 6 à 10 degrésDe l'air froid s'infiltre en altitude et le temps se fait chaotique et instables.Vent, averses, grésil et coups de tonnerre sont au programme…Les éclaircies devraient faire leur retour(Températures de 3 à 10 degrés)Textes : Thomas Leridez