Météo France : les prévisions pour ce lundi 26 octobre (et le reste de la semaine)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Le reste de la semaine

© METEO FRANCE

Qualité de l'air

© METEO FRANCE

Après une nuit encore agitée, on démarre la semaine avec encore des averses présentes sur le côtier. Ailleurs le soleil viendra assez bien illuminer le lever du jour, plus modestement tout de même sur l’Aisne, et du Valenciennois au Val de Sambre.Progressivement, de nouvelles averses arrivent. Elles pourraient être parfois orageuses. Elles seront généralisées à tous les Hauts-de-France en fin d’après-midi. Le vent sera encore très présent avec des bourrasques de 60 à 70 km/h, voire 80 km/h par moment.Températures minimales de votre lundi, de 7 à 10 degrés : 7 pour Arras et Ecurie, 9 à Château Thierry et BeuvardesLes maximales, elles, seront de l’ordre de 13 ou 14 degrés : 13 à Valenciennes et Vicq, 14 pour Abbeville et Yvrencheux., une nouvelle perturbation aborde les HDF…elle s’invite par l’ouest, avec des pluies d’abord faibles, puis plus marquées en se rendant vers le frange littorale…et encore des rafales de vent très présentes…Températures de 8 à 13 degrés…, le front perturbé de la veille aura quitté les Hauts-de-France, mais c’est encore un temps d’averses qui concernera la régione, n alternance tout de même avec quelques éclaircies. Mais toujours du vent., une nouvelle perturbation frappe à nos portes., on sera à l’arrière en temps de traine.Et puis leprochain, les pressions repartent à la hausse, et les éclaircies devraient arriver à s’imposer.Ce lundi, la qualité de l'air sera de nouveau bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France, en raison des conditions atmosphériques qui resteront favorables à une bonne dispersion des polluants.