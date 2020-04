Météo France : les prévisions pour ce lundi 27 avril (et toute la semaine)

Les températures

La suite de la semaine

La qualité de l'air

La 18semaine de l’année, va commencer avec une journée de « transition ». Progressivement dans la nuit, le flux s’est orienté à l’ouest-sud-ouest, et logiquement ce matin avec cet apport d’humidité, des nuages commencent à envahir le ciel des Hauts-de-France. Il devient donc nuageux, passagèrement très nuageux dès le matin sur la Somme et l’ouest du Pas-de-Calais.Dans l’après-midi les nuages sont de plus en plus nombreux et ils vont devenir menaçants en fin d’après-midi sur la Picardie où des averses peuvent se développer. En cours de nuit prochaine, un front pluvio-instable va traverser la région, averses, voire orages au programme.Les températures sont en hausse aujourd’hui, que ce soient les minimales qui évoluent de 4° à 9°, ou bien encore les maximales, 14° à 17° sur la côte, 20° à 24° dans l’intérieur.Le fameux front arrivé dans la nuit nous quittera par le nord à la mi-journée. Il laissera derrière lui un ciel de traîne avec des averses qui seront nombreuses l’après-midi et potentiellement orageuses, seul le littoral semble être relativement épargné. (Cumuls de pluie pour l’épisode : 7 à 15 mm) Minimales de 8° à 11°, maximales de 16° à 19°.Averses résiduelles le matin sur l’est de la région, puis dans un ciel nuageux retour d’éclaircies, en attendant la prochaine perturbation qui arrivera en fin de journée. Le vent de sud-ouest sera modéré (dans l’intérieur) à assez fort (sur la côte) 30 à 50 km/h. Minimales 5° à 9°, maximales 15° à 19°.Avec un indice de confiance de 3 sur 5 :Le mois d’avril devrait tirer sa révérence sous un ciel chargé avec de la pluie ou des averses.Nous serons donc le 1er mai, la journée commencera sous un ciel gris et pluvieux, devenant plus variable avec des averses l’après-midi.Avec un indice de confiance de 2 sur 5 :► Le premier week-end du mois de mai s’annonce chargé de nuages, avec un risque de pluie pour les deux jours. Les températures semblent repartir à la hausse.ATMO Hauts-de-France nous informe que la qualité de l’air devrait être moyenne à médiocre sur les Hauts de France, en raison du maintien de concentrations modérées en particules en suspension et en ozone.Petit conseil du jour : Bougies, aérosols et parfums d'intérieur dégradent l'air de votre habitation. Veillez à limiter leur utilisation et pensez à aérer votre domicile.