Météo France : prévisions pour ce lundi 27 janvier (et pour toute la semaine)

Les températures



Les jours suivants

L’anticyclone nous a abandonné dimanche et cédé la place au passage d’une dégradation. Les premières précipitations ont abordé l’ouest du territoire en cours d’après-midi et ont envahi l’ensemble de la région en cours de nuit. On retrouve ce front pluvieux sur l’est ce matin, alors que, près des côtes quelques éclaircies se développent entre deux averses. Le flux de sud-ouest est modéré avec des rafales de 50 à 60 kilomètres par heure à la côte.Dans l’après-midi, le ciel de traîne est toujours actif au nord-ouest, mais le front se réactive par le sud des Hauts-de-France et les précipitations reprennent de plus belle. Le vent est toujours bien présent, ainsi que les rafales qui peuvent atteindre 80 kilomètres par heure au littoral.Les minimales sont nettement au-dessus des normales : 5 à 8° d’est en ouest.Les maximales ne sont pas en reste avec, toujours d’est en ouest, 8 à 10., le ciel de traîne se généralise à toute la région, apportant de l’air frais et de fréquentes averses, averses parfois orageuses, porteuses de grésil, voire de quelques flocons, le tout sous un flux qui reste modéré à assez fort. Les températures repartent à la baisse : minimales 4 à 6° , maximales 6 à 8.s’annonce comme une journée de répit avant l’arrivée d’une nouvelle dégradation, toujours accompagnée d’un vent soutenu. Les maximales repartent à la hausse et affichent 10 à 12., le défilé continue avec l’arrivée d’un nouveau front en journée. Il nous laisse un ciel de traîne peu actifavantle passage d’une nouvelle perturbation.