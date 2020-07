Météo France : prévisions pour ce lundi 27 juillet (et toute cette semaine)

Températures

Quel temps sur la plage ?

Les tendances de Météo France pour la suite

Qualité de l'air

En matinée de ce lundi, le temps est sec et lumineux, sous un ciel d'alternance entre éclaircies et nuages localement plus développés au nord de la région, selon Météo France.Le vent de secteur sud-sud-ouest faible devient temporairement modéré à assez fort au littoral, avec des rafales de 40 à 55 kilomètres par heure, voire 60 sur les caps.L'évolution est favorable dans l'après-midi, où le temps est calme et finalement bien ensoleillé.Mais en fin d'après-midi, les nuages prennent le dessus sur la bande côtière et donnent quelques gouttes à l'avant d'une dégradation de faible intensité qui va traverser la région en cours de nuit. Le vent de sud-ouest est modéré à assez fort à la côte, avec des rafales jusque dans les terres.Les minimales sont douces et affichent 11 à 16° au lever du jour.Les maximales repartent à la hausse : 23 à 26° vers les côtes et de 28 à 32° du nord au sud !C'est une journée plutôt sympathique qui se profile sur nos belles plages en ce début de semaine !Certes, on ne parle pas de grand beau temps sous un ciel azur, mais le ciel se fait variable et bien lumineux jusqu'en milieu d'après-midi où les nuages commencent à se faire plus remarquer, et lâchent quelques petites gouttes en fin de journée.Les maximales, en hausse, sont enfin dignes de l'été : 22° à Audresselles, 25 sur la pointe du Hourdel, et 26 pour Loon-Plage, 17 ou 19 dans l'eau.Le vent de sud-ouest 10 à 20 nœuds, soit force 3 à 5 Beaufort, se renforce en soirée 20 à 25 nœuds, force 5 à 6. La mer est peu agitée partout.L'index UV affiche 6 sur la mer du Nord et la côte d'Opale, 7 sur la baie de Somme.Les températures redeviennent plus respirables mardi où le temps est calme sous un ciel variable, avec encore un vent d'ouest modéré, et puis mercredi, jeudi et vendredi s'annoncent carrément estivales sous des températures en hausse !Mais hélas, le week-end s'avère bien agité, avec samedi un ciel très encombré porteur d'averses parfois orageuses, le tout dans une atmosphère bien lourde et un dimanche nuageux et faiblement pluvieux.Ce lundi 27, la qualité de l'air sera bonne à moyenne sur la région, l'ensoleillement et les températures élevées favorisant la formation d'ozone à partir des polluants émis sur la région.Près d'un tiers de nos déplacements sont des trajets domicile-travail : pour préserver l'air, pensez aux alternatives à la voiture individuelle pour vos déplacements !