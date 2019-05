Météo France : les prévisions pour ce lundi 27 mai (et pour le reste de la semaine)

© Météo France

Les prévisions Météo France pour le reste de la semaine

La qualité de l'air dans les Hauts-de-France

La petite perturbation qui s’est invitée en cours de soirée, dimanche, traverse les Hauts-de-France en cours de nuit, générant de faibles cumuls, avant de s’évacuer rapidement par l’est. On retrouve les dernières ondées sur le sud-est en début de matinée, tandis qu’à l’arrière se met en place une traîne peu active, qui se manifeste essentiellement par un voile nuageux.Dans l’après-midi, les cumulus bourgeonnent un peu partout, favorisant un ciel alternant belles éclaircies et passages nuageux tout-à-fait inoffensifs. Notons tout de même le vent, d’un large secteur ouest, qui se fait modérer et pousse en bourrasques voisines de 30 à 40 kilomètres par heure sur une moitié nord de la région, voire 50 sur les caps.Les minimales sont douces et quasiment de saison : 11 à 13°…… les maximales, quant à elles, affichent 16 à 19 sur la côte, 19 à 22° dans l’intérieur.Profitons bien de ce lundi, car mardi, un couloir dépressionnaire en altitude nous amène de l’air froid qui vient instabiliser la masse d’air chaud et humide de la surface. Les averses deviennent orageuses dès la matinée, générant des cumuls atteignant localement 20 millimètres. Elles diminuent au fil des heures, mais il faut attendre la fin de journée pour voir le ciel se dégager, le tout accompagné de rafales et d’une baisse sensible des maximales, 14 à 16° au ‘’meilleur’’ de la journée.Retour à un calme relatif mercredi, sous un ciel nuageux porteur de rares ondées.Jeudi, une nouvelle dégradation nous apporte un temps gris et humide, vendredi et samedi le temps reste encore mitigé, mais les éclaircies se font de plus en plus larges, et enfin dimanche voit le grand retour du soleil, tout cela avec des températures quasi estivales !L'air sera de bonne qualité lundi 27 mai en raison de la bonne dispersion des polluants.