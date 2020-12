Météo France : les prévisions pour ce lundi 28 décembre (et le reste de la semaine)

Après un dimanche bien agité, nous retrouvons aujourd'hui un temps plus calme dans une atmosphère passablement rafraîchie. En matinée, le ciel se fait changeant à dominante nuageuse et s'accompagne de quelques averses qui peuvent temporairement être de pluie et de neige mêlée. Le vent de sud-ouest est modéré avec quelques pointes côtières.

Pas de changement cet après-midi, mais on note un retour pluvieux remontant de Normandie avec des pluies parfois plus durables qui peuvent s'accompagner de quelques flocons, voire de neige seule, sans conséquence en journée, mais qui peut tenir au sol localement en soirée.

Météo France parle de 1 à 2 centimètres tout au plus.

Les minimales sont fraîches : 1 à 3° dans l'intérieur, 2 à 3 au littoral.

Quant aux maximales, il faut se contenter de 3 à 5° du sud au nord.

Le reste de la semaine

Mardi, la journée reste fraîche, souvent nuageuse avec de rares averses, parfois faiblement neigeuses en matinée, puis en soirée. Le vent est modéré , minimales 1 à 3°, maximales 3 à 6.

Mercredi, on note juste un léger risque d'averses côtières en matinée et de belles éclaircies en journée, sous un vent d'ouest faible, des minimales de 0 à 4° et des maximales de 4 à 7.

Jeudi, le temps est changeant avec quelques averses parfois accompagnées d'un peu de neige, températures 1 à 5°.

Et puis, vendredi, samedi et dimanche, nous conservons un ciel nuageux, avec un risque de petite neige passagère possible sous les rares averses, surtout à l'est samedi. Le vent est faible à modéré et les températures hivernales.

Qualité de l'air

Ce lundi, l'ensemble des Hauts-de-France conservera une bonne qualité de l'air, avec toujours de bonnes conditions de dispersion des polluants atmosphériques.

Le nouvel indice de la qualité de l'air d'Atmo Hauts-de-France arrive dès le 4 janvier : il permettra, par exemple, de connaître la qualité de l'air dans chaque commune de la région.