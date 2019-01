Météo France : les prévisions pour ce lundi 28 janvier (et toute la semaine)

Nous devrions avoirde dimanche à lundi 28 janvier, du val de Sambre à la Thiérache. Puis après une accalmie dans la matinée,vers l'est, annonce Météo France.Le long des frontières,avec parfois encore de la neige. Le vent soufflera de modéré à fort, allant jusqu'à 60 km/h.L'après-midi,, il faudra d'ailleurs en profiter. le vent modéré restera assez sensible : jusqu'à 50 km/h.Les températures ce dimanche matin affichent 1°C à Château-Thierry et Laon,, 3°C à Abbeville et jusqu'à 4°C en bord de mer.L'après-midi, il faudra compter sur 4°C à Saint-Quentin, 5°C à Arras ou Valenciennes,





Les prévisions de Météo France pour la semaine

, ça se gâte avec -2 à 4°C. Une dégradation pluvio-neigeuse fera son apparition en fin de journée avec un vent modéré., l'épisode neigeux se durcit sous un ciel couvert avec -1 à 3°C. Attention au verglas., pareil que la veille : de la neige et du froid, -2 à 4°C avec un indice de confiance faible., des averses dans un ciel changeant. Les températures : 0°C le matin, 6°C l'après-midi., temps agité avec, parfois, des averses de neige. 1°C à 4°C. Et, le ciel est toujours changeant accompagné d'averses neigeuses. Le mercure annoncera 1°C à 5°C.