Météo France : prévisions pour ce lundi 28 mai et pour la semaine

Les forts orages de ce dimanche quittent nos départements par l’est en cours de nuit et, malgré quelques averses résiduelles au sud des Hauts-de-France, la matinée s’annonce ensoleillée et agréable, mais…et donnent de fréquentes averses, le tout assorti à un net renforcement du flux de nord.puis, en soirée, l’instabilité se développe à nouveau, et, encore potentiellement accompagnés de grêle, de fortes rafales et de cumuls importants. Il est assez probable que Météo France place quelques départements en vigilance orange en cours de journée.Les températures restent très élevées pour la période, tant pour les minimales qui affichentque pour les maximales, avecdans les terres.Nous conservons ce scénario mardi, avec une journée ensoleillée, suivie du retour des orages par le sud-ouest des Hauts-de-France.Après quelques averses le matin, le ciel devient plus serein au fil des heures, avant le retour des orages jeudi.Le ciel nuageux donne quelques averses sur l’est.Cela semble être le retour de l’instabilité orageuse, mais pour l’heure, l’indice de confiance étant de 3 sur 5, cela reste encore à confirmer.