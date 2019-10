Météo France : les prévisions pour ce lundi 28 octobre (et pour le reste de la semaine)

© METEO FRANCE

Nous sommes sous la protection d’un anticyclone centré au nord de l’Irlande, garant d’un temps calme pour ce début de semaine. Au lever du jour, on note des brumes ou des bancs de brouillard sur l’Avesnois et la Thiérache, tandis que partout ailleurs, le ciel se compose d’un léger voile de nuages élevés.La situation évolue peu dans l’après-midi : le front pluvieux de ce dimanche stagne désormais sur le centre de la France et nous restons en marge avec toujours un voile nuageux, parfois épais. À noter également quelques averses possibles en bordure littorale en soirée. Le vent de nord est faible, et apporte une masse d’air bien fraîche.Fait marquant de cette journée : les minimales en forte baisse, surtout dans l’intérieur ou quelques gelées blanches sont possibles, avec des valeurs de 0 à 5°, 4 à 8 à la côte.Les maximales, quant à elles, sont stationnaires : 11 à 13°.Pas de grand changement mardi, où nous restons toujours en marge de ce front pluvieux, sous un ciel voilé et des minimales qui remontent, avec 6 à 8°, mais des maximales en baisse : 10 à 12.Mercredi, la masse d’air s’assèche mais les nuages élevés se font de plus en plus nombreux dans l’après-midi, prémisses du passage d’une onde.Cette nouvelle onde va nous occuper jeudi, où le ciel très nuageux donnera des ondées parfois marquées.Vendredi, une nouvelle onde traverse la région, suivie d’un ciel de traîne samedi et d’une nouvelle dégradation dimanche !