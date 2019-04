Météo France : les prévisions pour ce lundi 29 avril (et toute la semaine)

Températures



Quelle tendance pour cette semaine, selon Météo France ?

On va vite oublier ce week-end instable instable pour regarder devant nous, la semaine plus agréable qui nous attend ! Dès aujourd'hui, les pressions repartent à la hausse selon Météo France. On ouvre les yeux avec brumes et brouillards, notamment dans l’Aisne et l’Avesnois, mais le temps devrait être sec.Au fil des heures, les éclaircies arrivent à se faire une belle place entre les nuages, et c’est un début de semaine plutôt agréable qui se met en place. A noter tout de même, une arrivée de nuages élevés en fin de journée, à l’avant d’un petit front chaud qui devrait rester peu actif.Ce lundi matin, on se réveille avec une température toujours nulle à Beauvais et Puiseux-en-Bray, tandis que vous aurez 9 degrés à Dunkerque et Fort-Mardyck.Les maximales, elles, remontent de 13 à 16 degrés : 15° pour Arras et Bailleulmont, 16° pour Amiens et Villers-Bocage.Mardi, pour le dernier jour du mois d’avril, la situation est beaucoup plus stable avec de l’air plus doux. La journée sera agréable dans l’ensemble. A noter des développements nuageux au fil des heures mais sans réelle incidence. Les températures sont comprises entre 7 et 18 degrés.Mercredi, une belle journée bien ensoleillée est annoncée, même le ciel se charge encore en nuages élevés en cours de l'après-midi. Températures : 7 à 19 degrés.Jeudi, le ciel sera plus variable, alternant entre nuages, éclaircies et averses.Vendredi, le temps redevient sec, majoritairement ensoleillé, avec toutefois un peu de vent.Et puis samedi et dimanche, c’est un temps anticyclonique qui devrait être le nôtre, avec de larges passages ensoleillés !