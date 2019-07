Météo France : les prévisions pour ce lundi 29 juillet (et pour le reste de la semaine)

© Météo France

Les prévisions pour le reste de la semaine

Dès le lever du jour, le soleil prend possession des Hauts-de-France où il entend dominer quasi sans partage malgré quelques petits nuages qui circulent ici ou là. Le vent bascule au sud, sud-ouest et reste fiable à modéré.Pas de grand changement dans l'après-mid : nous conservons de belles conditions estivales avec toujours ce grand et beau soleil à peine taquiné par quelques nuages. Le vent de tendance sud reste faible et une petite brise marine se met en place au littoral.Les minimales sont un peu fraîches au petit matin, notamment au sud des Hauts-de-France, avec 8°C pour Beauvais, mais plus au Nord elles affichent 12°C à 17°C.Les maximales repartent, elles, à la hausse : 25°C au littoral, 26°C à 28°C dans les terres.Mardi, en liaison avec un centre dépressionnaire circulant de la pointe bretonne à l'Angleterre, une petite dégradation circule en matinée, nous laissant un ciel de traîne dans l'après-midi, porteur d'averses parfois orageuses à la côte, sous un vent modérée à assez fort.Peu de changements mercredi où le ciel reste changeant avec des averses éparses et le vent toujours bien présent, et ensuite jusqu'à dimanche ce temps reste changeant, alternant éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses.