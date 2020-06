Météo France : prévisions pour ce lundi 29 juin et pour la semaine

Toute la semaine, nous allons rester sous l’influence d’une dépression située du côté des îles britanniques. Outre le passage de dégradations, cette dernière nous apporte aussi pas mal de vent.► LundiAprès une nuit au temps calme, mais où des plaques de nuages bas sont arrivées en seconde partie de nuit, notre lundi débute sous un ciel, vous l’aurez deviné, généralement nuageux, nuages desquels peuvent s’échapper quelques gouttes localement. Le vent reste bien présent avec des rafales de 30 à 60 km/h ce matin, mais de 40 à 80 km/h cette après-midi. Heureusement côté ciel nous aurons une amélioration non négligeable puisque de franches éclaircies vont nous accompagner.► TempératuresLes températures matinales sont plus fraîches que ces derniers jours, Météo France annonce 10° à 12° dans les terres, 13° et 14° en bord de mer. Les maximales sont quasi identiques à celles d’hier : 18° à 24°, du nord au sud.► MardiUne perturbation de faible activité va aborder les Hauts-de-France par la façade ouest. Le ciel sera gris avec des pluies faibles et éparses en fonction du moment de la journée. Le vent soufflera modérément avec des pointes de 40 à 60 km/h. Minimales stationnaires (10° à 14°), maximales en légère hausse (19° à 25° localement 26°)► MercrediIl fait bon vivre sur notre territoire, la perturbation de la veille le sait bien ! C’est pour cela qu’elle va rester pour le premier jour du mois de juillet, ondulant sur nos départements et donnant des pluies faibles plus ou moins intermittentes qui vont s’accentuer en fin d’après-midi et soirée. Le vent sera faible à modéré et les températures poursuivront leur hausse : 13° à 16° pour les minimales, 20° à 27° pour les maximales.A noter que l’indice de confiance pour la suite de la semaine est de 3 sur 5.► JeudiCiel de traîne assez chargé de nuages avec de rares averses et des rafales de vent autour de 40 km/h. La masse d’air sera plus fraîche, donc nouvelle baisse des températures : 12° à 15° le matin, 18° à 22° au meilleur de l’après-midi.► VendrediMême type de temps que la veille hormis les rafales qui seront un peu plus marquées (40 à 50 km/h). Températures du jour : 11° à 14° et 19° à 23°.► Et le week-end prochain ?A l’heure qu’il est, la journée à privilégier est celle de dimanche. En effet, samedi devrait voir passer sur la région une nouvelle perturbation avec des pluies faibles et des rafales de vent jusqu’à 60 km/h, tandis que dimanche le ciel de traîne sera nettement plus lumineux et délivrera de rares averses.► La qualité de l’air va rester bonne sur les Hauts-de-France aujourd’hui.Saviez-vous que les polluants sont plus concentrés à l'intérieur d'un véhicule ? ATMO Hauts-de-France nous rappelle qu’en voiture aussi, pour renouveler l'air, il faut ouvrir nos fenêtres de temps en temps, en dehors des axes très fréquentés bien sûr !Texte : Anne-Sophie Roquette