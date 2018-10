Météo France : prévisions pour ce lundi 29 octobre et pour la semaine

Lundi



L'après-midi

Températures

Les prévisions de Météo France pour la semaine

Mardi

Mercredi

Jeudi et vendredi

Samedi et dimanche

Une dépression remonte vers le nord du pays, nous amenant par l’est un retour faiblement pluvieux sur l’Avesnois et la Thiérache,, à l’exception de la façade ouest où quelques éclaircies résistent encore. Le vent, de secteur nord-est, reste soutenu et pousse quelques pointes voisines de 50 à 40 kilomètres par heure., et, en fin de journée, un nouveau retour pluvieux aborde l’est du territoire, porteur de faibles précipitations : on attend 5 à 10 millimètres au sud de l’Aisne.Les minimales sont très fraîches, mais stationnaires par rapport à dimanche, avec, maisDes valeurs évidemment bien inférieures aux normales de saison !La perturbation s’active mardi en seconde partie de nuit et les précipitations prennent un caractère neigeux à l’est des Hauts-de-France avec une possible tenue au sol, avant d’évoluer en pluie.C'est le passage d’une nouvelle dégradation, mais sous des températures en hausse.La dégradation nous laisse un ciel de traîne variable, avant une amélioration vendredi, de courte durée.Ils verront le passage d’une nouvelle onde.