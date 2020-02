Météo France : les prévisions pour ce lundi 3 février (et le reste de la semaine)

© METEO FRANCE

Les prochains jours

En matinée, les pluies réapparues dans la nuit tendent à s’estomper, devenant éparses sur les départements picards, tandis que quelques trouées parviennent à percer plus au nord. Le vent reste soutenu avec des rafales de 40 à 60 kilomètres par heure.L’après-midi voit le retour des précipitations. Elles restent faibles, mais concernent la quasi-totalité des Hauts-de-France, à l’exception peut-être de l’extrême nord-ouest, et il faut attendre la soirée pour voir un ciel de traîne se mettre en place à l’arrière. Le flux d’ouest faiblit, mais pousse encore quelques pointes sur la frange littorale.Les minimales sont douces et très homogènes : 8° vers Château-Thierry, 9 partout ailleurs.Les maximales sont en légère baisse, mais restent largement au-dessus des moyennes, avec 10 à 12°., nous retrouvons le ciel de traîne. Il est instable et donne de nombreuses averses, parfois accompagnées de grésil, voire d’un coup de tonnerre, le tout sous un vent fort et des températures en baisse.etvoient le retour de conditions anticycloniques et, après dissipation des brumes matinales, un beau temps hivernal se met en place accompagné d’une chute sensible des températures.Enfinet, les pressions repartent à la baisse et une perturbation atténuée en profite pour s’inviter, amenant dimanche de faibles précipitations éparses, sous des températures qui repartent à la hausse.