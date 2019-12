Météo France : les prévisions pour ce lundi 30 décembre et pour les jours à venir

Ce lundi



Les températures



Les tendances du reste de la semaine

On observe peu d’évolution concernant la situation générale ce lundi : bien qu’elles diminuent légèrement, les pressions restent anticycloniques et la masse d’air est encore assez douce. Dès le début de journée, l’astre du jour se taille donc la part du lion dans le ciel et le vent de sud à sud-est est faible à 10 kilomètres par heure.L’après-midi se poursuit ensuite sous ce ciel bien lumineux partout où le soleil semble régner sans partage, et le flux d’un large secteur sud reste faible. Une situation qui engendre des concentrations de particules élevées dans l’air que nous respirons, notamment sur le sud de l’Oise où le niveau d’information et de recommandation est atteint.Côté températures, les minimales sont très fraîches dans les terres au petit matin, particulièrement vers Beauvais ou Senlis où on relève – 2°, - 1 degrés un peu partout en Picardie, 0 degré sur le Nord et le Pas-de-Calais, 2 à 4 degrés à la côte.Les maximales sont, elles, stationnaires : 6 à 9 degrés dans les terres, 9 ou 10 degrés au littoral.La semaine s’annonce ensuite plutôt calme et agréable : Mardi, une dépression très atténuée sur le Golfe de Gascogne nous envoie de l’humidité en basses couches, amenant quelques nuages inoffensifs, un scénario quasiment identique pour mercredi.Jeudi, le temps se fait mitigé entre nuages bas et éclaircies de plus en plus larges au fil des heures.Vendredi, le temps reste partagé, avec quelques gouttes anecdotiques et puis samedi et dimanche, le ciel semble bien lumineux dans une masse d’air plus fraîche, le tout avec un indice de confiance satisfaisant de 3 sur 5.Textes de Paul Renard