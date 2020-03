Météo France : les prévisions pour ce lundi 30 mars (et le reste de la semaine)

La quatorzième semaine de l’année débute avec nettement moins d’instabilité qu’hier. Et pour cause, les conditions redeviennent plutôt anticycloniques. Toutefois ce matin, quelques averses neigeuses sont encore possibles par endroit, sur la zone côtière particulièrement. Ailleurs, le ciel est quasiment tout bleu, accompagné d’un vent faible à modéré de nord-est dominant.La fraîcheur est de retour ce matin, avec des minimales de -3° à Avesnes-sur-Helpe à 0° pour Clairmarais dans l’intérieur, de 1° à 4° sur le bord de mer.Le ciel de l’après-midi se montre plus changeant, des cumulus vont en effet se former, et les plus « sombres » laisseront échapper de faibles averses. Le vent se lèvera à nouveau, avec quelques pointes de 50 à 60 km/h sur le littoral, 40 km/h dans l’intérieur.Les températures au meilleur de la journée, atteignent 8 à 10° (8° à Maubeuge).Pour le reste de la semaine, voici ce que nous annonce Météo France :: Un peu de grisaille matinale, puis évolution favorable avec de belles éclaircies. Toujours un peu de vent en bord de mer (rafales 40/50 km/h). Minimales en hausse, 0° à 2°, maximales qui atteignent 10°.: Matinée sans doute la plus fraîche de la semaine puisque par endroit les thermomètres vont descendre jusqu’à -4°. Côté ciel beaucoup de soleil jusqu’en milieu de journée car par le nord vont arriver des passages nuageux. Le vent sera variable et faible et les températures maximales atteindront 11°.Pour la suite, l’indice de confiance est de 3 sur 5.: Journée de transition, nous allons passer en flux océanique. Quelques éclaircies matinales, puis envahissement de nuages ! Les minimales remontent autour de 2°, les maximales plafonnent à 9°.: Ciel gris, couvert, sous les nuages s’échappent de faibles ondées. Températures en hausse.: Toujours notre temps « faiblement » perturbé, mais sous les nuages à priori, point de pluie. Les températures redeviennent de saison, 4° pour les minis, 13° pour les maxis.: Les nuages devraient s’épaissir par rapport à la veille, mais semblent nous garder au sec pour le moment. Le fait marquant de cette journée dominicale sera sans nul doute la montée en flèche des températures maximales qui seront plus que printanières avec 18°.