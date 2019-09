Météo France : les prévisions pour ce lundi 30 septembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Météo France a levé la vigilance orange sur le littoral du Pas-de-Calais dimanche à 16 heures, mais nous restons encore en jaune, en raison de coefficients de marée, 115 dans la nuit et 116 en début d’après-midi.Côté ciel, ce lundi est une journée de transition. En début de matinée, le Nord et le Pas-de-Calais bénéficient de belles éclaircies, alors qu’en Picardie, les nuages font de la résistance et sont porteurs de faibles précipitations. Le vent de sud-ouest reste faible à modéré.Dans l’après-midi, la situation s’inverse : les nuages se font plus présents au nord, tandis que, plus au sud, c’est un voile de nuage d’altitude qui se met en place, en marge d’une dégradation sur l’ouest de la France qui aborde la région en cours de nuit.Avec 9 à 13°, les minimales sont en légère baisse mais restent néanmoins supérieures aux normales.Quant au maximales, elles sont quasi-stationnaires et affichent 17 à 21°., en cours de nuit, le front chaud de la perturbation traverse la région. Il est peu actif mais il est accompagné d’un renforcement du vent. En matinée, il laisse place au front froid et nous retrouvons ensuite un ciel de traîne bien actif dans l’après-midi avec de fréquentes averses, le flux de sud-ouest se fait modéré et donne quelques rafales de 0 à 60 kilomètres par heure dans les terres., le flux bascule au nord, chassant petit à petit les nuages vers le sud, mais occasionnant une baisse sensible des températures : 6 à 10° au petit matin, 13 à 15 au meilleur de la journée., nous profitons d’une parenthèse anticyclonique bien éphémère, puisque vendredi voit l’arrivée d’une nouvelle dépression issue du cyclone Lorenzo qui pilote une nouvelle dégradation pluvieuse. Le ciel se fait alors très nuageux avec des passages pluvieux dans l’après-midi. Celle-ci nous laisse un ciel de traîne samedi, avant l’arrivée d’une nième perturbation dimanche. L’indice de confiance pour ces 3 journées est toutefois assez faible, 2 sur 5, car ces dégradations sont liées à ce cyclone en fin de vie, mais dont il est difficile de prévoir les déplacements.