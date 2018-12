Météo France : les prévisions pour ce lundi 31 décembre (et le début de l'année 2019)

© Météo France

Les prévisions météo de la semaine

Nous voilà dans les dernières heures de 2018 et pourtant, peu de changement ce lundi par rapport à dimanche :Dans l'après-midi, le temps redevient généralement sec mais la chape de nuages bas reste compacte dans une atmosphère maussade. À nouveau,, ainsi que durant la nuit du réveillon.Les températures, ce lundi matin, évolueront entre(au sud de la Picardie) et(sur le littoral).Pour les maximales, comptezquasi uniforme dans la région., pour démarrer la nouvelle année, le ciel reste bien encombré et gris après la dissipation de la grisaille du matin. Ce tempsqui s’inviteront par le nord en cours d’après midi, associées à une dégradation. Des précipitations qui glisseront progressivement en fin de journée vers le sud. Côté températures,, le ciel devient plus lumineux avec peut-être un peu plus de nuages en se rapprochant de nos côtes., la grisaille dominera à nouveau, avec de rares ondées possibles sur le nord de la région., on retrouvera brumes et brouillards le matin, avant qu' ils ne cèdent la place aux éclaircies.Et puis, l'évolution devrait être moins favorable, avec un ciel qui restera triste toute la journée. Les températures varieront de 4 à 8 degrés.