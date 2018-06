Météo France : prévisions pour ce lundi 4 juin et pour la semaine

Lundi

L’après-midi

Températures

Mardi



Et pour le reste de la semaine ?

Après ce beau dimanche calme et agréable, la nuit a vu s’infiltrer par le nord de l’humidité en basse couche, qui s’est ensuite étendue à une grande partie des Hauts-de-France.Elle nous a apporté son lot de nuages bas, de brumes et de bancs de brouillard qui tardent à se dissiper en matinée.Au fil des heures, le soleil refait timidement surface, tandis que quelques averses éparses peuvent déborder en marge de l’instabilité sur l’Ile de France.Le ciel se fait ensuite plus changeant au nord, mais, dès la mi-journée, sur le sud de l’Oise et de l’Aisne, les nuages prennent de l’ampleur et des averses se développent, prenant alors un caractère orageux.Il faudra se méfier des cumuls qui peuvent atteindre 20 à 40 millimètres par endroit, car les orages se déplacent très lentement.Côté températures, les minimales sont en légère hausse,° et les maximales en légère baisse :° sur la côte, de 20 à 25° dans l’intérieur.Le scénario est quasiment identique mardi, mais cette fois, les averses orageuses se cantonnent au sud de l’Oise et restent relativement peu actifs.Pas de grand changement pour les 3 jours suivants, avec toujours, en marge de l’instabilité au centre de la France, quelques averses parfois orageuses, et enfin le week-end prochain voit le retour de la tendance orageuse sur l’ensemble de nos départements, sous des maximales en légère baisse, le tout avec un indice de confiance de 3 sur 5.Textes : Paul Renard