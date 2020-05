Météo France : les prévisions pour ce lundi 4 mai (et le reste de la semaine)

© MÉTÉO FRANCE

Un début de semaine agréable

Qualité de l'air

Demain, les conditions anticycloniques reviendront progressivement. Le début de semaine sera marqué par la présence de brumes et de brouillards sur le bandeau central de la région. Pour autant, on devrait déjà percevoir le soleil au lever du jour et ce malgré quelques nuages bas encore présents.Au fil des heures, les conditions s’améliorent et le soleil s’imposera progressivement jusqu’à nous offrir un très bel après-midi. Le vent pourrait être bien sensible sur les côtes autour de 50km/h.Les premières températures de la semaine seront supérieures aux normales de saison : 5 degrés à Saint-Quentin et Harly, 8 degrés à Lille et Pérenchies.En journée, elles s’orientent à la hausse aussi avec 15 degrés à Calais et Nouvelle-Église ainsi que 19 degrés à Beauvais et Therdonne.Mardi, pas de changement véritable dans les conditions météo : le temps sera agréable une partie de la journée avant la remontée en fin de journée par le sud-ouest d’une perturbation qui nous ramènera des averses. On devrait aussi sans doute avoir de l’air un peu plus frais sur la région. Par conséquent, les températures baisseront, de 6 à 17 degrés en moyenne.Mercredi, les hautes pressions se remettent au travail et nous offriront un temps clément pour le milieu de la semaine. Jeudi et vendredi, journées un peu plus nuageuses mais toujours avec du soleil. Enfin samedi et dimanche prochains, une nouvelle dégradation devrait nous aborder et onduler tout le week-ends sur les Hauts-de-France.Demain la qualité de l'air devrait rester stable en Hauts-de-France, en raison de conditions météo qui n’évoluent pas.Rappel : nos déchets et leur traitement polluent aussi l'air que nous respirons. Réduisons nos déchets en préférant les alternatives durables aux produits jetables.