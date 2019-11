Météo France : les prévisions pour ce lundi 4 novembre (et toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour la semaine

Après le passage de la dépression Amélie ce dimanche, en première partie de nuit, le ciel est resté chargé avec des averses éparses avant l’arrivée de la nouvelle dégradation en seconde partie de nuit, selon Météo France. Elle nous a donné un ciel couvert accompagné de faibles précipitations, temporairement plus soutenues sur le littoral en fin de nuit, avant de s’évacuer ensuite en début de matinée par les frontières, laissant à l’arrière un nouveau ciel de traîne. Le vent de sud-ouest est modéré avec des rafales jusque dans les terres.On note peu d’évolution dans l’après-midi où les averses se généralisent à l’ensemble des Hauts-de-France et se font plus nombreuses. Quant au vent, il reste modéré avec encore des rafales de 40 à 55 kilomètres par heure dans les terres, 50 à ponctuellement 60 à la côte, ponctuellement 70 sur les caps.Les minimales sont en légère baisse mais encore assez douces affichent 8 à 10° au petit matin. Les maximales restent, elles, relativement stationnaires, avec 13 à 15.nous conservons un ciel chargé dans l’ensemble, ponctué d’averses éparses, averses qui disparaissent par l’ouest en cours d’après-midi laissant alors des éclaircies plus franches se manifester. Le vent est faible et les températures en légère baisse.quelques brumes, voire bancs de brouillards sont possibles au petit matin au sud de la région avant de disparaître rapidement. Les nuages restent ensuite nombreux avec quelques averses résiduelles en journée avant l’arrivée d’une nouvelle dégradation dans la nuit, dégradation qui s’évacue rapidement pour laisser une traîne active en journée de, un scénario que nous retrouvons à l’identiqueavant un léger mieuxet l’arrivée d’une nouvelle onde, mais cela reste à confirmer, l’indice de confiance étant assez faible.