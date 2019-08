Météo France : les prévisions pour ce lundi 5 août (et le reste de la semaine)

© Météo France

Les prévisions pour le reste de la semaine

Au fil des heures de la matinée, les nuages cèderont par endroits la place à de belles éclaircies et les pluies devraient s'estomper un peu. À l’arrière, les nuages seront un peu plus présents, en plaque, mais rien de bien méchant.L'après midi, les nuages prendront de plus en plus de place par l'ouest. Quelques averses éparses sont prévues et traverseront ainsi la région. Le vent est modéré ce lundi, soufflant aux alentours des 30 à 50 km par heure, surtout en bord de mer.Coté mercure, on observe le matin, 14°C pour Beauvais, 15°C sur une bande allant de Compiegne à Saint-Omer en passant par Abbeville ou Saint-Quentin. Il fera 17°C sur Lille ainsi que sur la frange littorale.Dans l'apres midi, elles grimperont jusqu’à atteindre 23°C à Calais, 24°C à Saint-Omer, 26°C à Amiens et 28°C à Laon.Mardi, des nuages et des averses éparses dans un ciel qui se partage grisaille et eclaircies. Le vent est moderé et le mercure affiche 15 à 24°C.Mercredi, le ciel est chargé d'averses mais à l’arrière, on peut esperer quelques éclaircies. Les temperatures oscillent entre 14 et 23°C.Jeudi, on retrouve un ciel plus lumineux alternance de nuages et soleil. On notera un peu plus de vent en bord de mer et il fera de 13 à 24°C.Vendredi, c’est une belle journée ensoleillée qui s'annone, avec quelques nuages qui ne feront que decorer le ciel de l'apres midi. Côté températures, elles afficheront 12°C le matin, 27°C l'après-midi.En revanche, le week end prochain s’annonce mauvais. Samedi, comptez sur beaucoup de nuages et de pluies passagères avec 17 à 28°C sur la journée.Dimanche, même chose : les nuages très présents donneront parfois des précipitations orageuses mais il fera bon, de 16 à 26°C.