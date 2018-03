Météo France : les prévisions pour ce lundi 5 mars (et pour toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour ce lundi

Dans la matinée, le ciel reste bien chargé avec des nuages bas auxquels s'ajoutent progressivement des nuages élevés et moyens ( très nuageux à couvert). Le vent de sud à sud-est est faible à modéré.Le ciel reste chargé avec quand même par moments quelques éclaircies. Le vent de sud-est est modéré avec quelques pointes autour de 40 km/h.

Températures

Elles seront comprises entre 2 et 3° le matin et 10 à 12° pour l'après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Mardi

Les nuages seront encore nombreux avec quelques éclaircies en journée. Des brumes sont possibles au petit matin.

Vent de sud puis sud-sud-ouest faible.

Températures minimales 1 à 2 degrés, localement 3/4 degrés.

Températures maximales 9 à 11 degrés.



Mercredi

Nous nous lèverons avec un ciel gris très faiblement pluvieux sur une bonne partie de notre région, à l'exception des côtes de la Manche où la traîne se met en place. Elle s'étend en matinée à l'ensemble de la région avec un ciel plutôt très nuageux et des averses.

Le vent de sud puis sud-ouest devient modéré avec des rafales de 40 à 50 km/h.

Températures minimales 2 à 3 degrés localement 4 degrés au littoral.

Températures maximales 7 à 9 degrés.





Jeudi

Le ciel est variable avec une alternance d'éclaircies et de nuages. Sous ces nuages des averses peuvent se développer principalement sur une bonne partie nord de notre territoire.

Vent de sud-ouest modéré avec des rafales entre 40 et 60 km/h.

Températures minimales 2 à 3 degrés.

Températures maximales 9 à 10 localement 8 degrés.

Indice de confiance de 4/5.





Vendredi

Les nuages reprennent le dessus, ils sont accompagnés de pluies faibles devenant modérées en cours de journée.

Vent de large secteur sud faible à modéré.

Températures minimales 4 à 5 degrés.

Températures maximales 11 à 13 degrés.

Indice de confiance de 3/5.





Et pour le week-end ?

Samedi :

Le temps couvert et pluvieux ne touche plus que la moitié Est du territoire, tandis que la traîne s'installe à l'ouest avec un ciel plus variable et quelques averses éparses.

Vent de sud-sud-ouest à sud modéré avec des rafales de 40 à 50 km/h.

Températures minimales 7 à 9 degrés.

Températures maximales 12 à 15 degrés.



Dimanche :

Le ciel reste partagé entre nuages et éclaircies avec des averses, plus fréquentes sur l'ouest.

Vent de sud à sud-sud-ouest modéré à tempo assez fort avec des rafales de 50 à 70 km/h du nord au sud.

Températures minimales 6 à 7 degrés.

Températures maximales 10 à 13 degrés.