Météo France : les prévisions pour ce lundi 6 avril (et le reste de la semaine)

Le reste de la semaine

Dans cette ambiance printanière, attendez-vous à une petite parenthèse perturbée ce lundi. Une dépression atlantique pilote en effet le passage d’une perturbation sur la région. Ce matin, nous serons encore à l’avant avec un ciel qui se charge par la Côte d'opale, avant de gagner l’intérieur.Dans l'après-midi, le corps perturbé traverse les Hauts-de-France. À la clé, des pluies faibles mais continues qui débarquent de la Manche en direction de la Belgique.Cette bande pluvieuse se décalera au fil des heures…sans toutefois concerner ceux qui vivent aux confins de la Champagne.Les températures ce matin se radoucissent : 7°C pour Amiens et Saint-Vaast-en-Chaussée, 10°C à Valenciennes et Petite-Forêt.Les maximales, elles, seront en baisse mais toujours bien douces : 15°C à Boulogne-sur-Mer, 19 à Laon et Brie.: la dégradation s’éloigne en perdant de son activité. Très vite, à l’arrière, les champs de pression remontent et les conditions anticycloniques s’établissent à nouveau sur les Hauts-de-France. À signaler toutefois la présence de brumes et nuages bas au petit jour. Températures : de 7 à 19 degrés.: malgré quelques passages nuageux, ce sont bien les éclaircies qui prédomineront.: grand beau avec 24 degrés en moyenne pour les maximales.: on retrouvera cette chaleur, avec sans doute un peu plus de nuages dans le nord.Et puis leprochain, on attend le passage d’une dégradation sur les deux jours, avec le retour de quelques averses.