Météo France : les prévisions pour ce lundi 6 juillet (et le reste de la semaine)

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE

Les températures

© MÉTÉO FRANCE

© MÉTÉO FRANCE

Les tendances

© MÉTÉO FRANCE

Après un week-end "gâché" par le séjour d’une perturbation, nous retrouvons aujourd’hui des conditions météorologiques plus clémentes.Ce matin, le ciel est hésitant, avec des plaques de nuages bas, ils vont se morceler dans la matinée pour laisser revenir des éclaircies. La zone de mauvais temps nous a quitté, mais nous conservons un vent sensible avec des pointes de 40 à 50 km/h.Dans l’après-midi, la moitié sud des Hauts-de-France semble bénéficier d’une météo bien plus agréable que la moitié nord, car les cumulus sont plus présents au nord, et peuvent même délivrer de rares ondées. Le vent reste marqué, sous les ondées les rafales peuvent atteindre 60 km/h.La masse d’air est plus fraîche aujourd’hui. Les minimales affichent 10° à 13° dans l’intérieur, 13° et 14° sur la côte.Les maximales, elles, évoluent de 18° à 21°., belle journée avec alternance de passages nuageux et d’éclaircies. Le vent faible du matin va se renforcer l’après-midi : rafales de 40 à 55 km/h. Minimales de 7° à 11° dans l’intérieur, de 12° à 14° sur la côte où les maximales atteindront 18° à 21° et 20° à 24° sur le reste de la région., une dégradation qui va s’étendre du sud de l’Islande au Bénélux va hélas s’inviter sur le nord de la région. Le ciel sera donc couvert avec des pluies éparses sur le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme tandis que sur l’Oise et l’Aisne il essayera de rester plus lumineux malgré l’envahissement des nuages. (Rafales de 40 à 60 km/h). Minimales du jour de 9° (dans les terres) à 15° (en bord de mer), maximales de 18° à 26°, du nord au sud.(Indice de confiance de 3 sur 5 jusqu’à dimanche) : Temps maussade, ciel encombré de nuages délivrant de petites pluies éparses. Minimales de 12° à 14°, maximales de 19° à 24°., ce n'est vraiment mieux, ce sont toujours les nuages qui gardent les clefs du ciel et lâchent de petites gouttes par moment. A noter qu’il semblerait que l’amélioration se dessine en cours d’après-midi avec le retour d’éclaircies sur l’ouest. Les températures seront douces : 13° à 15° et 19° à 24°.

Et pour le week-end prochain ? Météo France envisage le retour d’un temps nettement plus agréable. Samedi, alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Dimanche, aurions-nous enfin une belle journée ensoleillée ? C’est ce qui se dessine aujourd’hui, mais bien évidemment tout ceci reste à confirmer !

Météo des plages

© MÉTÉO FRANCE

Qualité de l’air

© ATMO

Les éclaircies vont tout d’abord dominer en bord de mer, mais sur la côte du Pas-de-Calais et du Nord, le ciel va devenir plus changeant, les nuages seront plus nombreux et peuvent lâcher quelques ondées dès la mi-journée.Le vent est plus marqué en début de journée 20 à 25 nœuds, soit force 5 à 6 de l’échelle de Beaufort, il va mollir progressivement pour atteindre 10 à 20 nœuds (soit force 3 à 5 B). Mer agitée, sauf sur la côte de la mer du Nord où elle est peu agitée.Températures maximales : entre 18 et 20 degrés, températures de la mer : 17/18 degrés, indice UV prévu entre 12 et 16 heures de 7 au Crotoy (moins de nuages), et de 6 sur le reste de notre littoral.Les conditions de dispersion des polluants restent favorables à une bonne qualité de l'air sur l'ensemble de la région Hauts-de-France.Petit rappel d’ATMO : il est important d'aérer chez vous, pour renouveler l'air intérieur. Deux fois 10 minutes par jour suffisent pour mieux respirer à la maison.