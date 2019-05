Météo France : les prévisions pour ce lundi 6 mai (et pour toute la semaine)

© Météo France

Les prévisions de Météo France pour la semaine

On démarre cette nouvelle semaine avec un ciel souvent dégagé au lever du jour, à l'exception du nord de la région où des nuages arrivent de la mer du Nord, selon Météo France. En cours de matinée, ces nuages se développent, accompagnés d'averses très locales jusqu'à la mi-journée.Dans l'après-midi, des averses se mettent en place dans les terres également, associées à une couverture nuageuse toujours bien présente. La situation se calme en soirée, où le temps se fait sec à nouveau.Au lever du jour, les températures seront encore bien fraiches pour la saison, particulièrement en Picardie où des gelées sont possibles : -1° à 6° sur l’ensemble des Hauts de France.Les maximales, elles, continuent d’augmenter mais restent sous les normales : 11° à 13°, comptez par exemple 12° à Compiègne et Orrouy, ou 13° à Valenciennes et Trith Saint Léger.Mardi, la journée démarre sous le soleil, mais au fil des heures un voile de nuages élevés apparait. Un voile qui s'épaissit au fil de la journée, à l'avant d’une perturbation qui arrive en nuit suivante, et qui sera accompagnée de précipitations. Les températures progressent mais on reste toujours sous les normales, variant entre 4° et 15°.Pour le 8 mai ainsi que pour la journée de jeudi, nous passons sous l’influence d’une dépression sur le proche Atlantique. La matinée sera encore agréable avant que les nuages n’apparaissent et ne s'épaississent, accompagnés d’averses par moment orageuses et de rafales de vent.Vendredi, ce sera une journée de transition plutôt calme avant l’arrivée d’une nouvelle onde pluvieuse pour la nuit, et un temps de traine, changeant, actif par moments tout au long du week-end prochain.