Météo France : les prévisions pour ce lundi 7 janvier (et toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour la semaine

C’est encore sous la grisaille que débute cette 2ème semaine de janvier, selon. L’humidité reste encore plaquée en basses couches par les hautes pressions de l’anticyclone qui n’a pas encore l’intention de se décaler ! On retrouve donc dès la matinée le ciel bas et gris de la nuit, donnant quelques bruines, petites pluies, voire brumes ici ou là...… puis dans l’après-midi la situation évolue un peu, mais hélas, pas vraiment dans le bon sens, puisqu’une dépression au nord des iles Britanniques nous envoie une perturbation. Elle est très affaiblie mais nous amène néanmoins quelques petites ondées continues qui s’étendent progressivement à toute la région, accompagnées d’un net renforcement du vent.Les minimales sont en légère hausse, et avec 2 à 4°, on ne note plus de gelées dans les terres au petit matin. Les maximales, oscillent entre 7 et 10°.Les températures vont d’ailleurs rester assez douces tout au long de la semaine,Côté ciel, nous passons en ciel de traîneavec quelques averses aux frontières, mais globalement un ciel plutôt agréable. Notons toutefois le vent qui donne des rafales jusque 80 kilomètres par heure sur le côtier., nous retrouvons un régime d’averses et d’éclaircies,, le temps reste variable mais à priori sans précipitations et puis, dès, le ciel se couvre à nouveau, annonciateur d’une perturbation active qui traverse la région accompagnée d’un vent fort, suivi d’un ciel de traîne dimanche.