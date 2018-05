Météo France : les prévisions pour ce lundi 7 mai (et toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour ce lundi

Carte Météo France pour ce lundi matin

Carte Météo France pour ce lundi après-midi

Carte Météo France pour ce lundi matin

Carte Météo France pour ce lundi après-midi

Les prévisions de Météo France pour la semaine

Les jours se suivent et se ressemblent sous la houlette du bel anticyclone positionné au nord de l’Europe qui nous offre encore une belle journée, même si les pressions sont légèrement revues à la baisse !Selon Météo France, après une nouvelle nuit étoilée, quelques brumes se forment en fin de nuit. A l’instar de dimanche, elles seront vite dissipées pour laisser place à un grand et beau soleil présent dès le début de la matinée, accompagné d’un petit vent de secteur variable.Pas de changement dans l’après-midi, où. Le vent, quant à lui reste faible, soufflant gentiment à 10 kilomètres par heure.Les températures restent très agréables, avec des minimales qui affichent, de 9 à 14°, et des maximales,Pas grand’chose à dire ensuite pour la journée deoù nous conservons un scénario identique., une dégradation mourante s’invite par l’ouest, donnant une alternance de belles éclaircies et de passages nuageux, porteurs d’une rare ondée sur la moitié est des Hauts-de-France.Un scénario quasiment identique pour, suivi d’un vendredi plus nuancé accompagné d’un renforcement du flux de sud-ouest., la situation devient plus instable et donne de fréquentes averses, parfois orageuses, et enfin, sous des températures un peu justes pour la saison, quelques ondées sont encore possibles, mais avec un indice de confiance de 2 sur 5, cela reste à confirmer.