Météo France : les prévisions pour ce lundi 7 octobre (et toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour le reste de la semaine

Le retour pluvio-instable qui a touché la région cette nuit, laisse ce lundi matin sur nos départements un beau paquet de nuages bas, porteurs de petites pluies par endroit, mais aussi une ambiance brumeuse notamment dans nos vallées.Aux nuages bas du matin, il convient l’après-midi d’ajouter des nuages d’altitudes (annonciateurs de la prochaine perturbation), ce qui, ne laissera que peu de place aux rayons du soleil. Si quelques gouttes sont toujours possibles sous les nuages les plus épais, en soirée les premières pluies de la dégradation toucheront le littoral, selon Météo France.Le vent faible va se renforcer à l’approche de cette perturbation, s’orientant au sud-sud-ouest en soirée, il soufflera en rafales de 40 à 60 km/h.Les températures sont très homogènes, les minimales affichent 9 à 12° au petit matin, et les maximales 15 et 16°.La perturbation nous quitte par l’est, après avoir délivré en matinée des pluies plus continues et marquées. A l’arrière les éclaircies font leur retour mais un risque d’ondée persiste. Le vent sera de la partie, avec des rafales de 40 à 60 km/h voire 70 km/h sur le littoral, et devrait s’atténuer en cours de nuit suivante. Minimales de 10 à 13°, maximales de 15 à 17°.Le ciel sera variable, porteur d’averses qui semblent plus fréquentes et parfois orageuses en bord de mer. Le vent continuera à souffler en pointes jusqu’à 60 km/h sur toute la région. Minimales de 7 à 12°, maximales de 14 à 16°.Journée « agitée » ! Averses fréquentes qui arrivent par l’ouest et qui sont accompagnées de bonnes rafales. Minimales de 8 à 11°, maximales de 16 et 17°. L’indice de confiance pour cette échéance est de 3 sur 5.Plus belle journée de la semaine ? Après dislocation de la grisaille matinale nuages et éclaircies vont se partager le ciel mais seront toujours accompagnés d’un vent modéré à assez fort. Les températures amorceront une petite remontée 9 à 13° le matin, 17 et 18° l’après-midi. (Indice de confiance de 3 sur 5 également)Enfin avec un indice de confiance de 2 sur 5, les’annonce changeant avec quelques averses samedi et dimanche et des températures plutôt clémentes pour la période.