Météo France : les prévisions pour ce lundi 8 janvier (et le reste de la semaine)

Le département de l’Aisne est toujours placé en vigilance orange crues et inondations au moins jusque ce lundi 16 heures, en raison d’un risque de débordement important sur l’Aisne Moyenne, possible sur l’Aisne amont et aval, ainsi que l’Oise amont et moyenne.En cours de soirée de dimanche, les pluies ont disparu peu à peu, nous laissant pour la nuit un temps calme mais couvert sous des pressions élevées qui plaquent la masse d’air humide au sol. Ce lundi, la semaine débute donc avec ce temps gris, parfois accompagné de brume des hauteurs du boulonnais à l’Artois. A noter également quelques gelées possibles localement en fin de nuit avec des températures parfois proches de 0°. Le flux d’est, bien qu’assagi, reste néanmoins assez sensible à la côte.On retrouve la même situation dans l’après-midi où l’humidité, donc la grisaille et les nuages, restent plaqués près du sol, mais on espère voir éventuellement se développer quelques trouées vers l’est de la région.Les minimales sont très fraîches au lever du jour : 1 à 4° et la sensation de froid est d’autant plus sensible qu’elle est renforcée par le flux d’est.Quant aux maximales, elles remontent légèrement, affichant 5° à la côte et jusque 7 vers Laon ou Maubeuge par exemple.Brumes et brouillards se forment en cours de nuit suivante et se dissipent lentement en matinéepour nous laisser ensuite un ciel couvert, accompagné d’un peu de bruine vers l’est.Le vent bascule au sud, signe d’un petit redoux, mais aussi de l’arrivéed’une dégradation de faible activité, dégradation qui persiste, notamment sur les frontières, tout cela suivi d’un ciel changeant et pluvieuxvoit le retour de l’activité pluvieuse sous des pressions en baisse et enfin dimanche voit l’arrivée d’une nouvelle dégradation !