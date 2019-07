Météo France : les prévisions pour ce lundi 8 juillet (et toute la semaine)

Températures



Les prévisions de Météo France pour le reste de la semaine

La petite dégradation qui s’est invitée dans le ciel de notre dimanche s’est évacuée en cours de soirée et de nuit, les pressions repartent à la hausse et nous retrouvons donc des conditions anticycloniques pour débuter cette nouvelle semaine. Il reste toutefois un peu d’humidité dans l’air et, au matin, on retrouve encore un voile de nuages sur quasiment l’ensemble du territoire, voire quelques nuages bas sur l’extrême nord, selon Météo France.Le flux d’est-nord-est est faible, mais il se renforce au fil des heures, et donne quelques pointes autour de 40 kilomètres par heure au sud des Hauts-de-France dans l’après-midi. Le temps reste sec et agréable, malgré la présence de quelques nuages qui se forment par évolution diurne.Fait marquant de la journée : les minimales, qui affichent localement des valeurs bien fraîches, soit : 6° dans l'Arrageois, 9 pour Valenciennes ou Laon, 10 à 14 presque partout ailleurs.Les maximales sont stationnaires et globalement de saison : 18 à 19° à la côte, 20 à 25 dans les terres.s’annonce bien estivale, malgré une petite cumulification et un renforcement du vent au fil des heures.débute sous un ciel nuageux à très nuageux et il faut attendre l’après-midi pour voir revenir les éclaircies., une baisse des pressions laisse entrer une petite dégradation qui nous laisse un ciel de traîne vendredi, et enfin le week-end s’annonce estival et bien agréable !