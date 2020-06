Météo France : les prévisions pour ce lundi 8 juin (et pour toute la semaine)

Dans la nuit les nuages porteurs d'ondées se sont installés un peu partout sur les Hauts-de-France et, ce dimanche matin, c'est un ciel bien chargé porteur de petites précipitations que nous retrouvons sur une bonne partie nord du territoire.

Tandis que plus au sud, quelques éclaircies parviennent à percer. Le vent de nord est faible à modéré.

Dans l’après-midi, il se renforce un peu à la côte, avec des rafales voisines de 40 kilomètres par heure, prévoit Météo France.

Quant au ciel, grâce à une légère remontée des pressions, on assiste à une petite amélioration, notamment au nord-ouest, mais des averses restent possibles dans l'intérieur.

Températures

Les minimales, en hausse, restent encore un peu fraîches : 8 à 10° dans les terres, 11 ou 12 degrés en bord de mer.

À contrario, les maximales sont en baisse, de 15° vers Dunkerque à 19° pour Senlis par exemple.

Qualité de l'air

Ce lundi, les conditions météo permettent une bonne dispersion des polluants et la qualité de l'air reste bonne sur l'ensemble des Hauts-de-France.

Pour préserver une bonne qualité de l'air, Atmo recommande de privilégier les moyens de transport les moins polluants, comme le vélo ou la marche, tout en respectant les gestes barrière.

Les tendances de Météo France pour la suite

Lundi, les pressions redeviennent anticycloniques et le temps se fait plus clément : on observe des éclaircies en début de matinée, avant un ciel plus variable au fil des heures. Les minimales affichent 6 à 9, les maximales 15 à 18.

Mercredi, à l'avant d'une perturbation, le soleil reste bien présent, mais le ciel s'ennuage peu à peu et les pluies arrivent en soirée. Jeudi, la perturbation s'attarde et le temps reste bien pluvieux toute la journée.

Vendredi, samedi et dimanche, malgré des pressions en hausse, les nuages restent nombreux, accompagnés d'averses. Quant aux températures, elles remontent de jour en jour à partir de mercredi pour atteindre 20 à 24° samedi au meilleur de la journée !