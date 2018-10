Météo France : prévisions pour ce lundi 8 octobre (et pour la semaine)

Lundi

L'après-midi



Mardi



Mercredi et jeudi

Venue des pays Baltes, une dorsale a repoussé la perturbation de ce dimanche matin et se positionne pour plusieurs jours sur nos territoires, gages d’un temps clair et lumineux. Après une nuit claire et étoilée, et hormis quelques rares grisailles matinales vite évacuées,, toujours accompagné d’un petit vent variable faible.qui à la faveur des éclaircies nocturnes, s’avèrent dans les terres très fraîches pour la période, avec à peine 1° vers Beauvais, 4 sur Maubeuge, ou 5 pour la métropole lilloise par exemple. La petite laine est donc de rigueur !A contrario, avec ce beau soleil, les maximales entament une remontée avec 16 à 20° du nord au sud. Une tendance à la hausse qui va d’ailleurs se poursuivre au moins jusque jeudi.Après quelques grisailles anecdotiques, le soleil s’impose dès le petit matin.

Sous des pressions en légère baisse, quelques nuages s’invitent dans le décor et se renforcent jeudi.

Vendredi et ce week-end

Le temps est variable sous des pressions en hausse, qui repartent à la baisse samedi et enfin dimanche s’annonce maussade avec le passage d’une perturbation, mais pour l’heure l’indice de confiance n’est que de 2 sur 5, cela reste donc à confirmer.