Météo France : les prévisions pour ce lundi 9 avril (et toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour ce lundi

Carte Météo France pour ce lundi matin

Carte Météo France pour ce lundi matin

Carte Météo France pour ce lundi après-midi

Carte Météo France pour ce lundi après-midi





Les prévisions de Météo France pour la semaine

Quelques brumes se sont formés en fin de nuit sur la Somme voire des brouillards localement denses principalement sur le Nord Pas de Calais. Ils se dissipent rapidement en matinée. Le ciel est partagé, plus encombré à l'ouest qu' à l'est s'éclaircissant à mi-journée. Le temps est alors généralement agréable avec un ciel qui reste très nuageux sur la frange littorale notamment celle du Nord Pas de Calais.Vent faible globalement de nord-ouest mais tendant nord-est du Boulonnais au Calaisis. Les températures minimales sont douces et 2 à 5 degrés au dessus des normales saisonnières.Dans l'après-midi, le ciel prend un aspect chaotique, partagé entre éclaircies et passages nuageux parfois accompagnés d'une averse ou deux. Toutefois on conserve un ciel voilé voire laiteux sur la majeure partie du Nord Pas-de-Calais.L'activité pluvio-instable tend à vouloir reprendre avec des averses plus marquées en soirée et première partie de nuit attenante sur les Hauts de France. Les cumuls en 6 heures pourraient atteindre 5 à 10 mm localement 15 à 20.Le vent est faible de secteur nord, plus sensible toutefois sur le sud de l'Aisne avec quelques rafales voisines de 40 km/h. Les températures sont douces et au dessus des normales de saison de 2 à 5 degrés.



Mardi, les passages nuageux sont fréquents sans altérer pour autant l'impression d'une journée agréable. La masse d'air s'assèche progressivement et de plus larges éclaircies sont attendues en fin de journée. Températures douces et au dessus des normales.



Mercredi, matinée brumeuse suivie d'un franc soleil. Minimales en baisse mais tout de même au-dessus des normales.



Jeudi, temps couvert et pluvieux sur la majeure partie de la région. Seule l'Aisne bénéficie l'après-midi d'un ciel changeant accompagné de rares averses. Températures douces pour la saison et au dessus des normales.



Vendredi, ciel changeant accompagné d'averses plus rares en deuxième partie de journée. Douceur printanière au dessus des normales de saison.



Samedi, éclaircies et passages nuageux alternent. Températures du même acabit que la veille.



Dimanche, les nuages prédominent à nouveau et sont accompagnés de pluies faibles et éparses. Températures toujours très douces.