Météo France : les prévisions pour ce lundi 9 décembre (et pour toute la semaine)

Les prévisions de Météo France pour la semaine

Beaucoup de vent ce dimanche et ça n’est pas fini selon Météo France. Cette nuit, on a subi encore quelques rafales à 80 km/h. 90 à 110 km/h sur les départements côtiers. Il convient donc de rester prudent. On retrouve ces bourrasques ce lundi matin, associées à des averses soutenues, accompagnées d’un coup de tonnerre et de grésil.Dans l'après-midi, l’instabilité se poursuit, mais dans une mesure moindre, toujours de la pluie mais de manière plus éparse…Et toujours du vent, mais avec des pointes qui n’excèderont plus les 60 km/h.Températures ce matin de 5 à 9 degrés. 5 à Saint Quentin et Neuville Saint-Amand. 8 à Calais et Saint-Tricat.En journée, 8 à 11 degrés. 8 à Laon et Vervins. 9 à Lille et Beaucamps-Ligny.la situation se calme grâce à des pressions qui repartent à la hausse. Le temps se fera certes nuageux, mais a priori le ciel restera sec et le vent sera tout juste modéré.En revanche, retour des gelées le matin compt- tenu de la nuit dégagé. 0 à 9 degrés attendus sur la journée.Dans la nuit de mardi à, nouvelle perturbation avec des pluies soutenues. Au petit jour, elles auront déjà quitté la région avec un temps de traine à l’arrière, et donc un ciel variable.Et puis de, on attend différentes dégradations avec une circulation régulière d’averses sur les Hauts-de-France. Quant aux températures, on finira la semaine avec des maximales autour de 9 degrés.