Météo France : les prévisions pour ce lundi 9 mars (et le reste de la semaine)

Pour démarrer la semaine, ce matin, les averses continueront de circuler sur une bonne partie de nos terres. Elles semblent tout de même moins actives en allant vers le nord-ouest des Hauts-de-France.Progressivement, les pluies se feront moins présentes partout l'après-midi, et quelques larges éclaircies pourront alors se mettre en place avant, en soirée, l’arrivée d’une nouvelle perturbation. Le vent est modéré dans l’ensemble toute la journée, jusque 40 km/h.Les premières températures de la semaine seront 2°C au-dessus des normales : 5 à Compiègne et Plessis de Roye ; 6 à Calais et Bonningues-les-Calais.Dans l'après-midi, les maximales sont douces aussi. 11 à Valenciennes et Saint-Amand-les-Eaux ; 12 pour Amiens et Corbie., la situation générale évolue peu : la dégradation reste au-dessus de nos têtes, avec un temps couvert, faiblement humide et du vent qui devrait souffler un peu partout dans la région, avec des pointes autour de 50 km/h dans les terres, et jusqu'à 70 km/h en bord de mer. Les températures seront encore plus douces, jusque 13 degrés., la journée sera grise également., le ciel commence à s'éclairer lentement.et, la masse d’air sera un peu plus fraîche. Le temps sera nuageux, légèrement pluvieux, et quelque peu venteux.