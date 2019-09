Météo France : les prévisions pour ce lundi 9 septembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Ce lundi, une dorsale d’altitude passe sur la région, poussée vers l’est par une goutte froide qui se positionne sur la Bretagne. Cela nous amène un basculement du flux au sud, accompagné d’un ciel qui s’ennuage rapidement, notamment au littoral où quelques averses sont possibles. Notons aussi quelques brumes ou bancs de brouillard sur la Thiérache et l’Avesnois au lever du jour.Il n’y a quasiment aucune évolution dans l’après-midi : le ciel est généralement bien encombré et quelques gouttes circulent sur une bonne moitié ouest du territoire. Le vent de sud reste faible à modéré.Autre fait marquant du jour : les minimales en forte baisse, surtout dans les terres où l’on relève 3 à 7°, 9 à 11 au littoral.Les maximales évoluent peu et restent inférieures aux normales : 16 à 19° au meilleur de la journée., la goutte froide s’est évacuée vers le sud, les pressions remontent et la journée s’annonce bien lumineuse sous un ciel variable. Le vent bascule au nord, et les températures sont en légère hausse.voit l’arrivée d’une petite dégradation qui touche principalement le nord-ouest et ne donne que de la nébulosité dans les terres. Le vent est de sud-ouest et donne quelques pointes sur les caps et les températures stationnaires.les nuages bas occupent le devant de la scène en matinée avant le retour de belles éclaircies au fil des heures, le temps reste sec et les températures affichent une belle remontée, 13 à 23° sous abri… avant de rechuter un peu vendredi avec l’arrivée d’une dégradation peu active et puis, samedi et dimanche s’annoncent comme deux belles journées ensoleillées, mais dans une atmosphère un peu plus fraîche, notamment au petit matin !